Il Kun Aguero entra di diritto nell'epica del calcio inglese: in seguito alla tripletta messa a segno contro l'Aston Villa nella giornata di ieri, l'argentino ha realizzato un nuovo record. L'attaccante del Manchester City infatti è arrivato a quota 177 gol in Premier League diventando il miglior marcatore straniero di sempre e superando Thierry Henry, fermo a quota 175 reti. Il 31enne è riuscito a trovare questo record in 255 presenze, mentre Henry in 258 gare.​



PRIMATO DI TRIPLETTE, QUARTO DI SEMPRE IN PREMIER - Oltre a diventare il miglior marcatore all-time della Premier, il Kun si prende anche il primato di triplette, ben 12, realizzate nel campionato inglese, superando Alan Shearer a 11: considerando anche i giocatori inglesi, è ora al quarto posto tra i migliori marcatori di sempre della Premier dietro a Shearer (260 gol), Rooney (208) e Cole (187), ai piedi del podio insieme a Lampard.



GUARDIOLA: 'AGUERO? IL MIGLIORE E' MESSI' - Un mostro, in ogni senso: attaccante elegante, bello da vedere e prolifico. Un centravanti moderno che piace a tutti tranne... che al proprio allenatore. Già, perché Pep Guardiola, nonostante i numeri del Kun, non lo ha mai amato molto, lasciandolo addirittura in panchina nelle prime uscite dopo il suo arrivo a Manchester, Il commento dopo il record superato? "Aguero? Il migliore è Messi. Il miglior nove? Messi è il miglior nove, dieci, undici, sette, sei, cinque, quattro... Tra gli altri Aguero è sicuramente tra i migliori". Alla faccia.



