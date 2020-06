"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".è un comune tedesco disituato nel land del Baden-Württemberg,: una cittadina nota fino ad oggi, anzi a ieri, per, ma soprattutto per avere datoOra però è illa principale società calcistica, ad essere balzata agli onori delle cronache:piazzandosi al, al momento ilsuperando proprio gli anseatici di un punto. Ora basteràimpegnati in casa contro il Sandhausen, a Bielefeld contro l'Arminia già promossa per giocare dunque il playoff promozione.​Tanta roba, pere che militava fino a qualche stagione fa nella categoria Oberliga Baden-Württemberg. ​Gli eroi sono la possentee ilche ha militato anche nello Schalke e nell'Ingolstadt ma che da queste parti è un cavallo di ritorno e che di gol ne ha segnati ben 11.Ora il miracolo sportivo è lì, a un passo: disputare davanti al proprio pubblico,in cui sono più i posti in piedi che quelli a sedere, la partita che può aprire le porte del Paradiso. Soprattutto perieri subentrato,è il record-man del club per presenze e per goal segnati, re dei calci piazzati. Per lui, la promozione con i rossoblù sarebbe il coronamento di una carriera dedIcata al club.@AleDigio89