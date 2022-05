"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Pensavamo di averle viste davvero tutti in sette anni dimaLa storia della settimana e forse del mese arrivaraccontata direttamente da El Pais, e riguarda uche i tifosi del Milan ricorderanno con inquietudine vista l'incredibile rimonta del Riazor nei quarti di Champions League durante la stagione 2003/2004.- Il club galiziano, dnell'ultimo periodo èin seguito a unaA cinque giornate dalla fine del campionato il Depor è se sogna il ritorno in Segunda Division, ma non tutti i calciatori sembrano remare dalla stessa parte.Notizia di oggi è infattidella squadra allenata da Borja Jimenez,il 32enne ha portato la società galiziana a prendere questa decisione esemplare, dato che. Menudo,, haus per saltare gli ultimi allenamenti ed evitare la convocazione. No, non le avevamo viste tutte...@AleDigio89