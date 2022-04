"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:non prevede più l'utilizzo di un pallone, ma rimane nell'ambito sportivo:dopotitolo dicon la maglia del, dove tutto era iniziato, dopo una serie di successi in campo nazionale e internazionalealfiere di una generazione d'oro con compagni del calibro di- Come riporta il portale olandese AD.nl infatti Kuyt è pronto a fare il proprionel corso dell’evento Hit It in programma a Rotterdam, a cui parteciperà anche il campione Rico Verhoeven con cui Kuyt si è allenato.Queste le sue parole: “Come ex calciatore so cosa vuol dire essere in uno stadio, anche se sono passati quattro anni da quando ho smesso di giocare a calcio.. Mi piacerebbe dunque sfidare una celebrità come Verhoeven, ma mi dovrò allenare duramente”.@AleDigio89