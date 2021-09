"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:In Germania si piange.i Breisgau-Brasilianer, i brasiliani di Breisgau, così come vengono chiamati i rossoneri dalla lorostanno disputandocon il lorofrutto di 3 vittorie, 3 pari e 0 sconfitte finora. Dietro solo alle corazzate Bayern, Bayer, Wolfsburg e Dortmund:Perché ieri,, loi: il suggestivo impianto situato, ha visto 360 partite in Bundesliga del club. La particolarità sta nel fatto che il campo è, motivo per cui è stato: ora la squadra si sposterà all'L’impianto era stato ritenutoper le norme adottate elieto fine con l'ultima vittoria, il saluto ai tifosi, che si sono resi protagonisti di una splendida coreografia di luci, e, dal 1983 al 1985 e nel 1987/88,, dal 2006 al 2011 come assistente e dal 2011 ad oggi come primo.@AleDigio89