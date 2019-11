"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



Il Milan non sta vivendo in campo la miglior stagione della propria storia, per utilizzare un eufemismo: i problemi si sono accumulati sin da settembre e l'avvicendamento tra Marco Giampaolo e Stefano Pioli è stata solamente la punta dell'iceberg di un'annata fin qui storta sotto tutti i punti di vista. Ma dal punto di vista della solidarietà invece, i colori rossoneri hanno nobilitato il calcio italiano: dopo l'iniziativa a favore dei tifosi non vedenti portata avanti assieme alle Iene, ieri e oggi il club meneghino è tornato alla ribalta delle cronache per un altro gesto importante.



I REGALI PER I BAMBINI DEL KOSOVO - Maglie, felpe e tute ufficiali del Milan sono state infatti donate alle squadre giovanili del Kosovo da parte dei militari del contingente italiano della missione NATO inviata nel 1998 a causa della terribile guerra etnica scatenatasi: un'iniziativa nata in seguito al match amichevole disputato la scorsa estate presso lo stadio Rexhep Rexhepi di Glogovac, nel distretto della capitale Pristina, contro i campioni di Kosovo del Feronikeli.



'LA MIA VITA NELLE TUE MANI': PRIMO SOCCORSO NELLO SPORT - Entusiaste le squadre di calcio giovanili nella parte occidentale del paese, nella zona di Pec/Peje, secondo quanto precisa una nota della missione Kfor: il colonnello Daniele Pisani ha ringraziato la squadra italiana per l'iniziativa che contribuisce al progetto attuato dal Comando regionale West a sostegno di circa 200 giovani giocatori kosovari e che è denominato "La mia vita nelle tue mani". Il progetto ha l'obiettivo di insegnare le procedure di primo soccorso nello sport.



@AleDigio89