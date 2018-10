There was no story more captivating this summer than the Thai soccer team trapped in a cave. This Monday, they’re all here. pic.twitter.com/J6oQlFZBGG — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 12 ottobre 2018

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:prima le voci di mercato che lo vogliononella sessione di gennaio per formare una fantastica c, poi l'ennesimoche lo ha fatto salire alla ribalta delle cronache. Il campione svedese ha infatti voluto fare una, quei dodici ragazzi chein Thailandia, vivendo un vero e proprio- Una vera e propria sorpresa da fuoriclasse: i ragazzi erano, e l'attaccante deiha regalato loro. Le parole di Ibra hanno poi commosso tutti: "Pensavo di essere coraggioso ma questa squadra lo è più di me. I ragazzi hanno mostrato spirito di squadra e avuto pazienza confidando pure negli altri. Questa è probabilmente la migliore squadra del mondo". Diciassette giorni in una grotta, ora finalmente la giusta ricompensa: dopo tre mesi hanno potuto conoscere da vicino una delle leggende del calcio e prestoUn incubo finito come meglio non si poteva, un sorriso griffato ancora una volta dalla Z.@AleDigio89