Guardate quanta gente aspettava il verdetto a casa dei suoi nonni e come ha reagito lui alla notizia:



Richarlison è stato convocato in Nazionale e giocherà la Coppa America con il Brasile. pic.twitter.com/CnikZlirXk — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) 18 maggio 2019

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:che si appresta ad intraprendere la carriera di calciatore: indossare la maglia del proprio paese, difenderne i colori e magari realizzare un gol decisivo in una finale sono momenti che ricorrono spesso nell'immaginario dei piccoli calciatori di ogni angolo del mondo.- Proprio quello che è successode Andrade,, che è stato: ilha ricevuto la notizia, dopo una stagione sensazionale con la maglia dei Toffees, che lo ha visto protagonista con la realizzazione di 14 gol. Cercato anche dal, il suo oneroso acquisto da parte degli inglesi era stato molto criticato in estate, a torto: difenderà la maglia della nazionale verdeoro nella massima competizione sudamericana per nazionali.- Il commissario tecnico Tite ha stilato la: Richarlison lo ha appreso a casa dei genitori della madre,che come lui esplodono all'annuncio del suo nome. Vedere per credere, l'entusiasmo che solo il calcio può regalare:@AleDigio89