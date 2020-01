"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



Quando il tifo diventa talmente estremo da pregiudicare il lavoro... da calciatore: incredibile storia quella di Stefano Pellizzari, difensore classe 1997 nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, come il cantante Ligabue, ma soprattutto grandissimo tifoso della Reggio Audace Football Club, ovvero la Reggiana.



IN CURVA A TIFARE... GLI AVVERSARI! - Talmente sostenitore dei granata da andare a vedere la partita in curva al Mapei Stadium per tifare la Regia nel match contro il Ravenna. Grandissimo cuore, non fosse per un piccolo particolare: Pellizzari era proprio un giocatore del Ravenna!



LICENZIATO DAL RAVENNA E RIASSUNTO DALLA REGGIANA! - In curva da tifoso per tifare contro la squadra di appartenenza: il match di Reggio, terminato 3-1 per i padroni di casa, ha scatenato furibonde polemiche. Non era mai capitato infatti che un calciatore squalificato decidesse di andare a tifare nella curva… degli avversari: una "marachella" che è costata cara a Pellizzari, il quale è stato licenziato dal Ravenna. Ma la storia pazzesca non finisce qui: il difensore di Correggio ora si è accasato proprio alla Reggiana, il club del suo cuore per il quale ha sacrificato il lavoro! Mai visto niente di tutto ciò.



@AleDigio89