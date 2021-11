"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:si apprestano ad affrontare i, quando: curioso che, per tornare ad essere definitivamente grandi, debbano passare dai protagonisti indiscussi della loro storia. In una sorta di viaggio introspettivo che può riportare le due società agli antichi fasti solo dopo aver sconfitto coloro che quei fasti li hanno costruiti:, forse la più esaltante della storia per i rossoneri.- "Il momento dell'Inter? Per me era la più forte anche prima, se si vanno a vedere i singoli è la squadra più forte del campionato". "Il Milan? Sarà sicuramente una partita speciale".​ "Mi preparerò emozionalmente alla sfida contro l’Inter. In questo momento mi interessa solo la mia Roma e cercherò di dimenticare che dall'altro lato c'è una gran storia".​: i tre hanno commentato in modo differente il ritorno al passato, mettendo in evidenza i rispettivi caratteri.ex centrocampista di metodo della Grande Inter capace di vincere tutto;bomber da "Mille e una notte" per il Diavolo e ildello Special One, che però pensa solo al presente.. Saranno tre incroci complicato dal punto di vista del campo, ma anche e soprattutto da quello emozionale.Nell'ambito di una battaglia per lo scudetto che infiamma e che vede protagoniste proprio le due società meneghine.@AleDigio89