One of the young lads @tompreston1016 texted who he thought was the Physio @coomber85 about his bad ankle/foot. Unfortunately for him it was @RobWils8 who gave him the best rehab advice ever! @ladbible @LancasterCityFCpic.twitter.com/ZWSFaGHB9Q — Craig Stanley (@Staners6) 4 novembre 2018

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Tutto può succedere nel calcio di oggi, ma quello che è avvenuto nell'ultimo weekend in Inghilterra ha davvero del paradossale:che rimarrà probabilmente negli annali delle facezie legate al mondo del pallone.- Tom, club dell'omonima città che milita nella Northern Premier League, settima serie inglese, si è infatticome spesso capita ai calciatori, e ha deciso dipeccato che Preston abbianella rubrica e abbia. Il quale non può far altro che prendere la palla al balzo e iniziare lo show.- Il centrocampista vuole un rimedio efficace, che gli consenta dima non sa che: per rendere tutto credibilee gli dà alcuni consigli per guarire velocemente.dopo averla comprata dal macellaio e nel frattempo rimediandoi, che però a detta del finto fisioterapista sono utili solo appena si verifica l'infortunio. Meglio una fetta di carne, come dimostra anche il diligente paziente dallache nel frattempo si scompiscia dalle risate. Uno scherzo perfetto, rivelato al pubblico con un post su Twitter da Craigex giocatore del Lancaster, divertito da quanto accaduto. Inutile dire che la storia è diventata subito virale: tanto da arrivare avedere per credere!@AleDigio89