I tifosi del West Ham questa volta si sono superati: nella sfida di Premier League contro il Brighton, andata in scena venerdì sera all'Amex Stadium, hanno deciso di farsi notare a modo loro, tralasciando il "politically correct" come d'abitudine. A un certo punto infatti hanno lanciato un oggetto non identificato in campo, inizialmente non riconosciuto dagli astanti e dagli spettatori.



DILDO IN CAMPO! - L'arbitro Kevin Friend, insospettito dal curioso episodio, ha deciso di interrompere momentaneamente il match e di recarsi nel punto in cui era atterrato l'oggetto: il direttore di gara ha notato l'oggetto estraneo invadere il campo e si è incuriosito. Clamorosa la sorpresa quando ha visto di cosa si trattava: un dildo di gomma lanciato dagli Hammers, che ha divertito non poco lo stesso direttore di gara, il quale ha deciso di raccoglierlo e di lanciarlo fuori dal campo. Troppo tardi, le telecamere avevano già fatto il loro dovere, immortalando la scena che è diventata subito virale. Inutile ribadire i commenti circolati, che si possono facilmente immaginare: "arbitro del ..." et similia. Colpa di quei burloni degli Hammers!