Quando si dice "essere beccati in flagrante", per di più in mondovisione: lo sfortunato episodio è accaduto a un tifoso del Barcelona Sporting Club, una società polisportiva con sede nella città di Guayaquil, in Ecuador. La telecamera della televisione allo stadio lo ha infatti inquadrato mentre era intento a sbaciucchiarsi con una donna: purtroppo per lui non si trattava della moglie, ma dell'amante, e la sua reazione è diventata virale. Su Twitter infatti si è diffuso a macchia d'olio la clip che ritrae la giovane coppia di tifosi sugli spalti, durante il match di campionato contro il Delfin, nel quale lui la abbraccia con passione. All'inizio.



BACI ALL'AMANTE - Poi il dramma: l'uomo si accorge infatti con imbarazzo che la scena è ripresa dalle telecamere della tv nazionale, che diffonde le immagini in tutto il paese. La reazione è tutta da ridere: cala il gelo, l'abbraccio finisce con un nulla di fatto e si diffonde una terribile freddezza tra i due, contraddistinta dagli sguardi imbarazzati. La giornalista Evelyn Gonzalez ha diffuso poi il video: scappatella sportiva, che i protagonisti non dimenticheranno tanto facilmente. Ecco il video incriminato.



