Cercato dalla Juventus in estate, dopo il Mondiale di Russia vissuto da protagonista Aleksandr Golovin è finito al Monaco. Come scrivono i media russi, però, l'avventura in Ligue 1 del 22enne è già ai titoli di coda: pagato 30 milioni per strapparlo al CSKA Mosca, il club del Principato è pronto ad ascoltare offerte. Lo Zenit si muove per gennaio.