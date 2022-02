Secondo Le10Sport, Tchouaméni non si muoverà dal Monaco nemmeno nella prossima sessione di mercato per due motivi: il primo è il prezzo che i monegaschi hanno fissato, 80 milioni di euro, il secondo è il fatto che il centrocampista francese vuole essere sicuro di giocare per conquistarsi un posto in nazionale in vista dei Mondiali in Qatar.