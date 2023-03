Paul Mitchell ha annunciato ufficialmente che lascerà il ruolo di direttore sportivo del Monaco. Il dirigente inglese aveva ancora un anno di contratto con il club del Principato ma crede che il suo lavoro sia terminato, come ha ammesso in un'intervista a L'Equipe:



"Ho parlato diverse volte con il proprietario per prolungare il mio contratto, ma sono arrivato alla conclusione che ho fatto tutto quello che mi era stato chiesto quando sono arrivato tre anni fa. La ricostruzione è completa. La mia storia sarà scritta altrove, ma devo anche dare il tempo alla società di trovare il successore adatto, in modo che il club continui a lavorare con la stessa filosofia". Proprio Mitchell, quindi, è stato incaricato di individuare il suo degno erede.