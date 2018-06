Ieri vi abbiamo raccontato come il Monaco sia in pressing per Rolando Mandragora. Il centrocampista della Juventus è valutato 20 milioni dal club bianconero, ma secondo la Gazzetta dello Sport nonostante l'assalto del Monaco la Juventus preferirebbe la cessione al Genoa perchè il club rossoblù ha aperto all'opzione di riacquisto in favore dei bianconeri.