Secondo Mediapart, la Lega francese avrebbe avviato un'indagine su alcuni contratti stipulati nelle stagioni passate dal Monaco. Sotto inchiesta, per esempio, i 4 milioni di euro incassati da un'amichevole mai disputata contro il Manchester United, così come i contratti con Radamel Falcao, Eric Abidal e Ricardo Carvalho. L'attaccante colombiano, acquistato dall'Atletico Madrid per 60 milioni di euro, sarebbe stato messo a bilancio per 43 e anche sul suo passaggio al Manchester United furono registrate violazioni delle norme sul Fair Play Finanziario.