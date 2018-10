Leonardo Jardim saluta il Monaco subito dopo essere stato esonerato. Ecco le sue parole, tratte dal sito ufficiale del club monegasco: “Sono riconoscente e fiero di aver potuto allenare il Monaco in questi quattro anni. Ho sempre dato il meglio di me lavorando con passione. Abbiamo conseguito grandi vittorie insieme e porterò sempre questi ricordi con me. Daghe Munegu".