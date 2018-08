Sono ore importanti per la possibile definizione della trattativa che dovrebbe portare l'attaccante classe '95 del Monaco Keita Baldé all'Inter. Nel frattempo, il giocatore senegalese si è allenato a parte nella seduta di allenamento odierna, insieme agli infortunati pur non risultando tra di loro, a due giorni dal debutto in Ligue 1. Un ulteriore indizio sull'imminente partenza dell'ex Lazio.