Takumi Minamino, nuovo acquisto del Monaco, si è presentato in conferenza stampa:



"Mi sono subito interessato, quelli del Monaco sono stati i primi ad avvicinarsi a me. Ho incontrato l'allenatore e Paul Mitchell, il progetto del club mi ha conquistato. E ho avuto un'ottima impressione della Ligue 1, campionato giovane e pieno di energia in cui ci sono squadre speciali. L'allenatore vuole che trasmetta esperienza ad una squadra in cui abbiamo molti giovani. Penso di potercela fare. Ruolo? Mi sento meglio giocando da numero 10 ma posso stare indifferentemente a destra, a sinistra o fare il centravanti. Mi adatterò ai desideri del tecnico. Mondiale? È un traguardo ma prima devo fare bene così"