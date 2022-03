Dallo scoppio della guerra in Ucraina, diversi oligarchi russi sono stati presi di mira dalle autorità. Roman Abramovich, a causa delle restrizioni e delle sanzioni che gli potrebbero essere imposte, potrebbe addirittura cedere il Chelsea. Diversa è invece la situazione di Dmitry Rybolovlev, proprietario del Monaco. Il magnate russo compare nel "Putin Accountability Act" (l'elenco delle persone che hanno legami con il presidente russo) stilato dal Congresso americano, ma non è uno dei 400 russi e bielorussi identificati dall'UE come sostenitori dello stesso Putin. Come riporta Le Parisien, Rybolovlev ha sempre affermato di non essere vicino a Putin e di aver fatto fortuna prima che quest'ultimo salisse al potere nel 1999.