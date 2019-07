Il Monaco, dopo una stagione fallimentare, è intenzionato a ricostruire una squadra di buon livello, per lottare per i vertici della Ligue 1. I monegaschi, per l’attacco, avevano puntato fortemente Andrè Silva del Milan, arrivando quasi alla conclusione della trattativa, poi saltata perché l’attaccante argentino non ha passato le visite mediche. Con l’attaccante del Milan destinato ad altri lidi, i francesi si sono guardati intorno, ed hanno individuato il profilo giusto per la prossima stagione.



SIMEONE- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i biancorossi hanno messo nel mirino Giovanni Simeone, attaccante classe ’95 della Fiorentina, che dopo una stagione negativa potrebbe faticare a trovare spazio in viola. Il Cholito, dopo il primo anno in viola chiuso con quindici reti, la scorsa stagione ha deluso tutto l’ambiente, e durante il doppio ritiro estivo si è visto scivolare sempre più in basso nelle gerarchie di Vincenzo Montella, scavalcato dal giovane rampante Dusan Vlahovic, vera sorpresa dell’estate viola.



TRATTATIVA- La Fiorentina si liberebbe volentieri dell’attaccante argentino, che avevano pagato 15 milioni due anni fa, e sarebbe pronta anche ad una piccola minusvalenza. I viola vorrebbero puntare su Sam Lammers del Psv Eindhoven, quindi accetterebbero di buon grado una cessione in brevi tempi del Cholito, che non convince. I francesi continuano a spingere, ma non perdono d’occhio Mariano Diaz del Real Madrid, che è il secondo obbiettivo dei monegaschi, soprattutto nel caso in cui saltasse anche il Cholito.