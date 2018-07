Colpo di scena per Juventus, Arsenal e Chelsea: anche il Monaco fa sul serio per Aleksandr Golovin. Il vice presidente dei monegaschi Vadim Vasilyev, riferisce il giornalista Stefano Conforti, ha ammesso: "Abbiamo presentato un'offerta ufficiale per Golovin e stiamo aspettando una risposta, gli abbiamo proposto 5 anni di contratto. Lasciare la Russia per un top club europeo è molto rischioso. Tutto sarà risolto presto, forse già oggi".