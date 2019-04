Una semplice visita di cortesia a un amico o un primo contatto di lavoro? Questa la domanda rimasta nell’aria di Siviglia dopo l’apparizione in città di Eusebio Di Francesco come riporta la Gazzetta dello Sport. Una decina di giorni fa il nome dell’ex allenatore della Roma era entrato nella lista dei candidati alla panchina del Siviglia per la prossima stagione. Voce che non aveva però trovato conferme, pur sostenuta dall’ottimo rapporto con Monchi, attuale plenipotenziario del club. Nel fine settimana però i due amici si sono visti. Il dirigente ha invitato Di Francesco nella sua città per godersi una partita speciale, il derby che sabato sera al Sanchez Pizjuan il Siviglia ha vinto 3-­2