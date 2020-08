Monchi e il Siviglia sono stati lontani due anni. Lunghi, lunghissimi. Di più non ce l'hanno fatta. Perché uno non può fare a meno dell'altro e viceversa. Insieme, sempre e comunque. Uniti dalla storia e dalle vittorie. Il ds è tornato a casa e il Siviglia è in finale di Europa League.. Anzi, chiamatela Siviglia League: 5 trofei in bacheca, è il club che ne ha vinti di più nella storia della competizione. Domani ci riproverà, anche grazie al lavoro di Monchi: quasi 100 milioni spesi per 13 acquisti.- Nella formazione titolare che ha vinto contro il Manchester United nove giocatori su undici erano nuovi; gli unici volti noti erano Navas e Banega, due simboli da quelle parti. Ma andiamo con ordine:; partito come vice di Vaclík, sta trovando continuità dopo l'infortunio al ginocchio del portiere titolare: è il portiere dell'Europa League, 9 partite e 6 clean sheet nella competizione.- Il nome importante in difesa è quello di Sergio Reguilon, profilo che il Napoli conosce molto bene e sta trattando con il Real Madrid, proprietario del cartellino: il terzino sinistro spagnolo è l'unico giocatore preso in prestito da Monchi insieme a Bono e Suso.. Il primo, brasiliano, è un classe '93 preso per 15 milioni dal Nantes. Oggi - fonte Transfermarkt - ne vale 50. Koundé potrebbe essere uno dei prossimi protagonisti del mercato: 21 anni, preso dal Bordeaux per 25 milioni e diventato in poco tempo un insostituibile lì dietro.- In mezzo al campo l'intuizione è Joao Jordan, segni particolari: duttilità, a centrocampo può giocare in ogni ruolo. Preso dall'Eibar per 14 milioni, quando ha saputo che lo voleva il Siviglia ha rifiutato una proposta del West Ham., diventati in poco tempo i fantasisti di una squadra che continua a stupire. Ocampos addirittura ha segnato 17 gol, non aveva mai fatto così tante reti in una sola stagione.- In attacco ha preso - tra gli altri - Luuk De Jong dal Psv. Otto reti totali, uno in Europa League. Poco? Sì, ma decisivo: De Jong ha segnato il gol vittoria contro il Manchester United in semifinale (da subentrato). E poi ancora Rony Lopes, En-Nesyri, Oliver Torres...Appena arrivato è stato criticato dai tifosi, oggi si sono ricreduti tutti.- Niente paura, quando c'è Monchi il rendimento è assicurato. Prendere a poco e rivendere a tanto: et voilà, il gioco è fatto. Julio Baptista, Rakitic, Bacca, Gameiro, Medel, Fazio... Potremmo andare avanti all'infinito., è stato bloccato dal Real dove è diventato uno dei migliori terzini al mondo. Retroscena di mercato, sliding door nelal carriera del ds.- Non è andata benissimo a Roma, dove lontano dalla sua Siviglia ha trovato qualche difficoltà di troppo lasciando il disturbo dopo l'esonero di Di Francesco. L'aveva scelto lui e difeso fino alla fine, e quando la società ha deciso di mandare via l'allenatore è stato coerente e ha lasciato Trigoria.Perché dietro al dirigente c'è l'uomo. Schietto e sincero. Domani vuole vincere l'Europa League col Siviglia: 13 acquisti per tornare grandi, Monchi is back.