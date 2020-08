. Quella di una competizione che - in anni felici per il nostro movimento -. Da quando è stata inventata (1971-72)(siamo secondi con l'Inghilterra, prima è la Spagna con 11)ma portando in finale la borghesia buona della Serie A, cioè Fiorentina, Roma, Torino e Lazio. Precisazione:che già ha vinto nel 1998 (finale secca, 3-0 alla Lazio), nel 1994 (andata e ritorno, due volte 1-0 con il Salisburgo) e infine nel 1991 (andata e ritorno con la Roma, 2-0 e 0-1).. Prima squadra italiana in finale, primo trionfo dopo quattro finali perse (due in Coppa delle Fiere, una in Coppa Campioni e una in Intercontinentale) per la Juventus.. E’ la Juve - una delle più amate dai tifosi - che nella doppia finalevince la prima a Torino (1-0, Tardelli che esulta alla Tardelli. Prove generali dell’Urlo, che replicherà contro l'Inghilterra agli Europei del 1980 e renderà immortale due anni dopo nella notte del Bernabeu) e perde tenendo dritta la barra al ritorno (2-1 al Sant Mames, gol di Bettega);, per come i bianconeri (ma quelle sera la Juve indossa una divisa blu di clamorosa bellezza) sono capaci di resistere agli assalti avversari. Boniperti raccontò di essere uscito venti minuti prima del fischio finale - era una sua abitudine, spesso se ne andava all'intervallo - perché «aveva paura che il cuore gli andasse in corto circuito». Occhio: quattro giorni dopo quella finale la Juventus va a Genova, batte 2-0 la Sampdoria e vince lo scudetto, un solo punto avanti al Torino.o., che premia la qualità di un campionato dove - per davvero - le prime sei-sette squadre possono dettare legge nel secondo salotto d'Europa (in Coppa dei Campioni quelli sono gli anni vincenti del Milan di Sacchi e poi Capello). Comunque: vinciamo solo noi.- e che fotografa perfettamente un'epoca - è un altro., alla vigilia dell’estate delle Notti Magiche e dei sogni spezzati (ma ancora non lo sappiamo), I. Dominiamo perché - banalmente - abbiamo i fuoriclasse più quotati. Sono coppe segnate da campioni che hanno fatto la storia del calcio:, tutta gente che impreziosisce la nostra Serie A e contribuisce a fare del movimento italiano il più vincente di quegli anni., che in quel decennio dei ’90 viaggiano davvero con un ritmo diverso rispetto ai colleghi. Basta scorrere la lista dei vincitori per rendersi conto della qualità degli uomini che allora sedevano nelle panchine dei club italiani: dal 1989 al 1999 alzano la coppaE’ una scuola di grandi cattedratici, allenatori seri, solidi, con un percorso professionale credibile e con idee di calcio mai banali. Per la cronaca: una coppa la vince anche Gianpiero Marini con l’Inter (1994, era subentrato a Bagnoli a campionato in corso).