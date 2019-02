Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della gara di Champions League contro il Porto.



GARA IMPORTANTE - "Oggi è una gara importante e i ragazzi lo sanno, si stanno scaldando bene e spero che poi in campo lo dimostrino. So che per loro e per noi è una gara importnatissima".



HERRERA - "Hector Herrera? Ho già letto tante volte che lo prenderà una squadra italiana. Sicuramente è un giocatore fortissimo, ma per ora non c'è davvero niente con la Roma"



VIDA E IL NON MERCATO - "Il no a Vida? Noi abbiamo fiducia nei giocatori che abbiamo. Noi abbiamo scelto di non far partire nessuno per non prendere nessuno. Eravamo e siamo convinti che la squadra così com'era composta era completa. Abbiamo giocatori forti per andare avanti sia in campionato che in Champions.



Senza dimenticare tutti gli infortuni che abbiamo avuto dobbiamo va ricordato che questa squadra