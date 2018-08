“Non faremmo certamente un favore a N’Zonzi facendolo giocare domenica (la Supercoppa contro il Barcellona, ndr). Avrà tempo per giocare in futuro”, ha detto l’allenatore del Siviglia Machin dopo la vittoria per 1-0 nei preliminari di Europa League contro lo Zalgris. Il centrocampista francese è uno dei principali obiettivi del direttore sportivo della Roma Monchi per la fine del mercato. Il ds è volato proprio a Siviglia dalla sua famiglia: senza Arsenal ed Everton, l’unica squadra ancora in corsa per N’Zonzi oltre alla Roma è il Barcellona.



PARLA L’AGENTE - Il Siviglia dai 35 milioni di euro della clausola rescissoria è disposto a scendere a 30, la società giallorossa ne offre massimo 25. E il giocatore cosa vuole? Sul possibile passaggio alla Roma si è espresso a Tele Radio Stereo il padre e agente del centrocampista francese, Fidele N’Zonzi: “La Roma è un’opzione. Se sto parlando con Monchi? Lui è un grande professionista, sa quello che fa e sa quello che sta facendo…”.