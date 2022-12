Il tabellone degli ottavi di finale del Mondiale comincia a delinearsi. Giovedì si chiudono anche i Gruppi E ed F, che ancora devono emettere i propri verdetti a differenza dei gironi che si concluderanno venerdì e che dovranno assegnare solo due posti nella fase a eliminazione diretta vista la qualificazione già aritmetica di Brasile e Portogallo. La partita più interessante è senza dubbio quella tra Croazia e Belgio, un "derby" tra gli interisti Brozovic e Lukaku, con l'attaccante che ha fatto il suo esordio nei minuti finali della partita persa contro il Marocco. Le quote Snai sono in equilibrio quasi totale, con il successo della Croazia a 2,65 e quello del Belgio a 2,70; più in alto il pareggio a 3,35, con il segno «X» che farebbe più comodo ai croati, a quattro punti in classifica contro i tre del Belgio. E c'è equilibrio anche tra Under (1,80) e Over (1,92), mentre il Goal a 1,70 parte in vantaggio sul No Goal a 2,05. Chi può approfittare dello scontro diretto è il Marocco che affronta il Canada già eliminato: una vittoria dei nordafricani, che varrebbe la qualificazione senza aspettare il risultato dell'altra partita, si gioca a 2,10. Ancora da assegnare i due posti negli ottavi anche nel Gruppo E, con la Spagna al comando con quattro punti che affronta il Giappone per chiudere la pratica. Dopo il pareggio contro la Germania, la squadra di Luis Enrique parte nettamente avanti contro gli asiatici: il «2» vale 1,38, con il pareggio è a 4,75 e la seconda impresa giapponese dopo quella contro la Germania – vanificata però dalla sconfitta contro la Costa Rica – a 8,50. Ancora più sbilanciate le quote per la vittoria dei tedeschi contro la Costa Rica: il «2» degli uomini di Flick paga 1,11, con «1» a 20 e «X» a 10. Germania che dovrà vincere con il maggiore scarto possibile per garantirsi una differenza reti favorevole, prima discriminante in caso di arrivo a pari punti. L'Over è in lavagna a 1,28, con l'Under addirittura a 3,30.