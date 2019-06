La prima sconfitta al Mondiale femminile non compromette il cammino dell’Italia, prima nel gruppo C anche dopo il ko con il Brasile. Le azzurre volano agli ottavi dove affronteranno la Cina, e i bookmaker le confermano come grande sorpresa del torneo: nelle scommesse sul vincente di 888sport.it la quota dell’Italia rimane sostenuta (a 29,00), ma in netto calo rispetto al 51,00 offerto a inizio manifestazione. La Nazionale di Bertolini è ora davanti al ben più blasonato Giappone, a 31,00, e di poco alle spalle dell’Australia (21,00), battuta proprio nella fase a gironi. Davanti a tutti continuano a volare gli Stati Uniti, che in attesa dell’ultimo impegno del gruppo F si giocano a 2,70, davanti alle padrone di casa della Francia (4,25); a insidiare le due grandi favorite sono invece Germania (7,50) e Inghilterra (9,00).