Nell'estate del 2025 debutterà il nuovo mondiale per club FIFA. Formula simile ai mondiali per Nazionali: cadenza quadriennale, con 32 qualificate, gironi da 4 e tabellone ad eliminazione dagli ottavi di finale. Alla UEFA sono assegnati 12 posti e tra questi potrebbe rientrare anche la Lazio. La Gazzetta dello Sport oggi spiega il perché.



Alla competizioni accederanno di diritto le quattro vincitrici delle edizioni della Champions League dal 2020/21 al 2023/24 (chi la vincerà nel 2024/25 andrà all'edizione successiva, nel 2029, ndr). Già sicure del posto sono quindi Chelsea, Real Madrid e Manchester City. La quarta sarà decisa a Wembley il 1 giugno 2024. Le altre 8 saranno invece decretate dal ranking delle quattro stagioni precedenti, ma considerando solo i punti conquistati in Champions League. C'è inoltre il vincolo per ogni federazione nazionale di poter iscrivere massimo due squadre al mondiale. L'Inter è praticamente già sicura del posto (mancano pochi decimali per la matematica certezza). La Juventus potrebbe essere la seconda, ma quest'anno non potrà migliorare il proprio ranking. Ad insidiarla ci sono Milan, Napoli e anche la Lazio. Le speranze dei biancocelesti però sono oggettivamente ridotte al lumicino: nel resto del continente ci sono infatti corazzate del calibro di Benfica, Porto, Borussia Dortmund e Barcellona che partono tutte già da un punteggio doppio rispetto agli uomini di Sarri. Le altre che quasi certamente già andranno a giocarsi il nuovo torneo sono Bayern Monaco e PSG.