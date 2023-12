2 punti per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti

1 punto per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti

4 punti bonus per la partecipazione alla fase a gironi (già conteggiato)

4 punti bonus per la partecipazione agli ottavi di finale

1 punto bonus per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale in poi

non solo per le 4 squadre italiane che ne prendono parte, ma anche per chi come la Juventus quest'ano sta rimanendo a guardare da lontano perché esclusa aritmeticamente. Sì perché il ranking che oggi vede l'Inter saldamente al comando può spostare tantissimo delle mosse future di questi club anche e soprattutto a livello economico dato che c'è in ballo non solo l'accesso o meno agli ottavi di finale da prima o da seconda dei rispettivi gironi, ma ancheLa Fifa, va detto e sottolineato, non ha ancora annunciato i criteri definitivi e assoluti per la compilazione del ranking, ma alcune certezze sono già evidenti. Al torneo intercontinentale partecipranno, la federcalcio Europea, e. L'unica eccezione è rappresentata dalle squadre vincitrici della Champions League (dall'edizione 2021 a quella 2024) che a prescindere dal torneo domestico di appartenenza sono qualificate al Mondiale per Club.(la Roma ad esempio ha un ottimo Ranking, ma tramite i punti di Europa e Conference League che non sono conteggiati)ma il sistema di calcolo punti Uefa potrebbe subire una piccola variazione da parte della Fifa. Il torneo prevede introiti importantissimi a favore dei club partecipanti che partono da uncon l'accesso agli ottavi di finale già conquistato e a prescindere dal primo posto o meno di questa sera. I nerazzurri sono quindi la prima squadra italiana qualificata al Mondiale per Club 2025. Ma chi la potrà seguire? Ad oggi la Juventus è 10a nel ranking, ma è già certa che i suoi 47 punti non potranno subire variazioni. Per questo Milan e Napoli, rispettivamente a quota 39 e 34 punti dovranno sperare di passare il turno e qualificarsi agli ottavi per superare i bianconeri e ottenere il secondo pass.- Ma come funziona il calcolo punti e cosa serve a Milan e Napoli per sorpassare la Juve? I punti in Champions League vengono così assegnati dalla Uefa (e va ricordato come la Fifa potrebbe varirare questo calcolo, seppur di poco)vincendo le partite di oggi contro il Braga e domani contro il Newcastle (ai rossoneri la vittoria potrebbe non bastare) otterrebbero 6 punti extra che li porterebbe rispettivamente a 45 e 40 punti, sempre dietro quindi ai bianconeri. Agli ottavi, tuttavia, basterebbe una vittoria per il Milan per agganciare la Juve anche in caso di eliminazione, mentre al Napoli servirebbe invece il passaggio del turno, e possibilmente con due vittorie per insidiare i bianconeri.