L'allenatore del Flamengo, Jorge Jesus ha convocato 23 calciatori al Mondiale per club in Qatar. I brasiliani, campioni del Sudamerica, il 17 dicembre giocheranno in semifinale contro la vincente tra l'Al-Hilal (Arabia Saudita) e l'Esperance (Tunisia). Ecco l'elenco completo.

Portieri: Diego Alves, Cesar, Gabriel Batista.

Difensori: Rafinha, Rodinei, Filipe Luis, Rene, Rodrigo Caio, Pablo Marì, Rhodolfo, Thuler. Centrocampisti: Willian Arao, Gerson, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, Reinier.

Attaccanti: Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Vitinho, Lincoln, Berrio.



Questa invece la lista diramata dal tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp (assenti gli infortunati Matip e Fabinho):

Alisson, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Keita, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Origi, Jones, Alexander-Arnold, Elliott, Williams.