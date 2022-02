Alle 17.30 la 18^ edizione del Mondiale per club entra nel vivo. In programma la sfida tra il Palmeiras, campioni in carica della Coppa Libertadores, e gli egiziani del Al Alhy. L'altra semifinale è in programma nella giornata di domani alle 17.30 (ora italiana) tra il Chelsea ed i sauditi dell'Al Hilal.



Programma Semifinali:

Martedì 8 febbraio: Palmeiras - Al Ahly

Meracoledì 9 febbraio: Chelsea - Al Hilal (ore 17.30)



Finale 3°-4° posto

Sabato 12 febbraio (ore 14.00)



Finale 1°-2° posto

Sabato 12 febbraio (ore 17.30)