Mondiale per club, per Juventus e Napoli giorno decisivo: il doppio scenario

Questa sera, con Barcellona-Napoli, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che si gioca in casa dei blaugrana dopo l'1-1 dell'andata al Maradona, va in scena una tappa importante sulla strada verso il Mondiale per club. Oggi infatti si può già decretare chi si qualificherà tra Napoli e Juventus al Mondiale per Club. Con la Lazio fuori dai giochi e l'Inter già qualificata, sono infatti rimaste queste due squadre a contendersi l'altro posto riservato ai club italiani per il torneo che si svolgerà nel 2025 negli Stati Uniti.



Mondiale per Club, Juventus qualificata se...

La Juventus ovviamente "tifa" Barcellona perché se la squadra di Xavi andrà avanti eliminando il Napoli, allora sarebbe qualificata al Mondiale per Club. I bianconeri infatti sono avanti nel ranking che decreta chi accede al torneo con 47 punti contro i 42 del Napoli. In caso di passaggio del turno di quest'ultimi invece, tutto sarebbe ancora aperto.



Mondiale per Club, Napoli qualificato se...

Considerando che ogni vittoria porta due punti e il passaggio del turno un punto "bonus", il Napoli per raggiungere la Juventus (a parità di punti passerebbe il club di De Laurentiis perché ha l'ultimo risultato migliore) e accedere al Mondiale dovrà vincere questa sera ed ottenere anche un successo in uno dei due eventuali quarti di finale. C'è poi un altro scenario, ovvero quello in cui la squadra di Calzona passa il turno ai rigori, ottenendo quindi un punto solo più quello per l'accesso ai quarti. In questo caso, nei quarti di finale al Napoli servirebbe una vittoria e un pareggio.



Mondiale per Club, i club già qualificati

Sono già dentro Chelsea, Real Madrid, Manchester City (campioni delle scorse edizioni di Champions) e Bayern, Psg, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund. Siamo a nove quindi sulle 12 europee totali che saranno presenti. Questa la classifica aggiornata del ranking.

Manchester City 118

Real Madrid 108

Bayern Monaco 100

PSG 79

Chelsea 79

Internazionale 76

Liverpool 76

Porto 68

Borussia Dortmund 68

Atletico Madrid 62

Lipsia 61

Barcellona 56

Benfica 52

Juventus 47

Napoli 42



Mondiale per Club, le squadre non europee già qualificate

ASIA - Al Hilal (A. Sau) Urawa Red Diamonds (Gia)

AFRICA - (2/4) Al Ahly (Egi) Wydad Casablanca (Mar)

NORDAMERICA - (3/4) Monterrey (Mes) Leon (Mes) Seattle Sounders (Usa)

OCEANIA -Auckland City (N. Zel)

PAESE OSPITANTE - (0/1) Club Usa



Quando si giocherà

Il Mondiale per Club, fortemente voluto dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, debutterà l'anno prossimo, nel 2025. Durerà un mese, dal 15 giugno al 13 luglio. Si disputerà quindi alla fine della stagione.



Come funzionerà il Mondiale per Club

In totale, parteciperanno 32 squadre, di cui 12 appunto europee. Ci saranno 8 gruppi da quattro squadre e accederanno le prime due di ogni girone. Da lì inizieranno gli ottavi fino alla finale con gare a eliminazione diretta.



I soldi in palio

L'importanza di partecipare al Mondiale per Club è prima di tutto economica visto quanto le squadre incasseranno. Solo l'accesso alla competizione porterà 50 milioni di euro che potranno aumentare a seconda dei risultati ottenuti. Chi vincerà, riceverà circa il doppio. Il montepremi totale sarà tra 2 e 2,5 miliardi di euro.