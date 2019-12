Prende il via la 16ª edizione del Mondiale per Club. Palcoscenico della competizione è il Qatar, che ospita le sei vincitrici delle rispettive competizioni continentali, più la squadra campione nazionale del paese ospitante, in questo caso l’Al-Saad di Xavi. Chi alzerà la coppa detronizzerà i campioni in carica del Real Madrid, che ha vinto la competizione per ben quattro volte, firmandone il record di vittorie.



Quest'anno a rappresentare l’Europa ci sarà il Liverpool, vincitore della finale di Champions targata Premier League contro il Tottenham. Per il Sudamerica sarà il Flamengo a cercare di bissare il trionfo in Coppa Libertadores con Gabigol e compagni. Oltre al brasiliano, c'è un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato, ovvero Giovinco con il suo Al-Hilal, campioni d’Asia che vantano tra le fila anche il francese Gomis e il peruviano Carrillo. Completano il tabellone delle partecipanti l’Hienghène campione d’Oceania, l’Espèrance Tunis per l’Africa e infine i messicani del Monterrey, vincitori della coppa Concacaf (centro e nord America).​



Ecco il programma:

Mercoledì 11 dicembre, ore 18:30 Al-Sadd-Hienghène (Primo turno)

Sabato 14 dicembre, ore 15:00 Al-Hilal-Esperance Tunis (Secondo turno)

Sabato 14 dicembre, ore 18:30 Monterrey-Al-Sadd/Hienghène (Secondo turno)

Martedì 17 dicembre, ore 15:30 finale 5°-6° posto



Martedì 17 dicembre, ore 18:30 Flamengo- Al-Hilal/Esperance Tunis (Semifinale)

Mercoledì 18 dicembre, ore 18:30 Monterrey/Al-Sadd/Hienghène-Liverpool (Semifinale)



Sabato 21 dicembre, ore 15:30 finale 3°-4° posto

Sabato 21 dicembre, ore 18:30 finale 1°-2° posto