Il grande giorno è arrivato. L'Italia, guidata da Carmine Nunziata, si giocherà per la prima volta una finale del Mondiale Under 20. Al "Diego Armando Maradona" di La Plata, gli azzurrini affronteranno i pari età dell'Uruguay. Il ct non cambia gli undici che l'hanno portato a questo traguardo storico: fiducia a Casadei, Baldanzi e compagni con il match winner della semifinale, Pafundi, asso nella manica dalla panchina.



Nei sudamericani, occhi puntati sul genoano Matturro, sul trequartista Gonzalez e su Duarte, autore del gol decisivo per battere Israele. In caso di parità al termine dei 90 minuti, la partita proseguirà ai tempi supplementari e quindi ai calci di rigore. Di seguito la cronaca del match.