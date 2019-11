L'Italia chiude con una sconfitta la fase a gironi del Mondiale Under 17. In vantaggio grazie a un gol di testa del difensore interista Pirola, gli azzurrini perdono 2-1 con il Paraguay e chiudono il proprio gruppo al secondo posto.



Il selezionatore Nunziata schiera una formazione inedita, cambiata per nove undicesimi rispetto alle due prime gare vinte: "E' normale far respirare i ragazzi che hanno giocato sempre e dare agli altri la possibilità di entrare in campo. Non è stata una brutta partita: abbiamo lottato fino alla fine, ma è andata così".



Nell'altra partita del girone F il Messico ha battuto 8-0 le Isole Salomone. Agli ottavi di finale l'Italia giocherà contro un'altra nazionale sudamericana: l'Ecuador, giovedì 7 novembre all'Estadio Kleber Andrade di Cariacica con calcio d'inizio alle ore 20.30.





Italia-Paraguay 1-2

GOL: 3’ Pirola; 37’ Duarte; 52’ Quinonez.

ITALIA (4-3-2-1). Rinaldi, Moretti, Riccio, Pirola, Barbieri; Boscolo, Panada (54’ Brentan), Giovane; Arlotti, Capone, Oristanio (54’ Tongya). (A disp. Molla, Gasparini, Cudrig, Dalle Mura, Gnonto, Lamanna, Ruggeri, Udogie). All. Nunziata.

PARAGUAY (4-4-2). Gonzalez, Lezcano, Duarte B. (C), Ortiz, Barrios; Ovelar, Peralta (76’ Viera) Quinonez, Lopez; Benitez (35’ Presentado, 45’ Acosta), Duarte D. (A disp. Gonzales, Aranda, Melgarejo, Noguera, Ocampos, Segovia, Torres). All. Morinigo.

Arbitro: Al Marri (Qatar).

Ammonito: Giovane.



CLASSIFICA: Paraguay 7 punti, Italia 6, Messico 4, Isole Salomone 0.