E' finita come nel 1982, ma stavolta è stata la nostra Nazionale a tenere sempre in mano la vittoria: allo stadio Malvinas Argentinasche adesso, dopo il 3-2 maturato nella notte si trova sul fondo della classifica dopo la vittoria della Nigeria sulla Repubblica Dominicana nell'altra gara del girone.L'inizio degli Azzurrini è ottimo, con Baldanzi e Pafundi sempre attivi sulla trequarti, ma è, vertice basso del centrocampo a tre, a sbucare sul secondo palo e a firmare il vantaggio su cross diall'11esimo minuto. Il Brasile prova a reagire,non deve fare gli straordinari e così, su un calcio d'angolo poco prima della mezz'ora,risolve un batti e ribatti e di testa spinge in rete il pallone del raddoppio. Non è finita: ancora la mezzala del Chelsea poco dopo dribbla in area e si procura un calcio di- Com'era prevedibile, nella ripresa arriva la reazione d'orgoglio dei sudamericani che però grazie a una buona difesa azzurra e alle parate di Desplanches riescono solo ad accorciare il passivo con una doppietta di, prima rapace in area di rigore su un pallone vagante e poi di testa su un cross dalla destra. Ma non c'è tempo per la rimonta verdeoro,: vincendo, la qualificazione alla fase a eliminazione diretta sarebbe cosa fatta.Mondiale Under 20 - Prima giornataItalia-Brasile 3-2 GOL: 11' Prati (I), 28' e 35' rig. Casadei (I), 72' e 87' Marcos Leonardo (B).Nigeria-Repubblica Dominicana 2-1 GOL: 23' rig. Azcona (RD), 31' aut. De Pena (RD), 71' Lawal (N).: Italia 3, Nigeria 3; Brasile 0, Repubblica Dominicana 0.Mercoledì 24 maggioItalia-Nigeria (ore 20 italiane)Brasile-Repubblica DominicanaSabato 27 maggioItalia-Repubblica Dominicana (ore 20 italiane).Brasile-Nigeria.