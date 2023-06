Quella punizione con la Corea del Sud Simone Pafundi se la sarà sognata tutta la notte. Un gol ‘alla del Piero’ col quale l’attaccante dell’Udinese ha portato l’Italia alla finale del Mondiale Under 20 per la prima volta nella storia. Classe 2006, 17 anni, uno dei più giovani del torneo ma personalità da vendere. Le ultime partite se l’era fatte in panchina senza mai fiatare, ieri è entrato a 10’ dalla fine e l’ha decisa con una pennellata decisiva. 2-1 finale firmato da Pafundi e dal solito Casadei: sette gol in sei partite. In finale l’Italia affronterà l’Uruguay del genoano Matturro che ha vinto 1-0 con l’Israele; partita in programma domenica alle 23.



BOTTA E RISPOSTA - A sbloccare la gara tra Italia e Corea del Sud è Casadei dopo appena un quarto d’ora con un piattone destro e potente sotto la traversa su cross basso di Turicchia dopo l’intervento di Giovane che ha recuperato il pallone. Al 23’ la Corea pareggia su rigore con Seung Won Lee: fallo di Zanotti sul numero 10 Bae, il più pericoloso della Corea. Poi il capolavoro di Pafundi, il gioiellino dell’Udinese che ha trascinato l’Italia in finale.