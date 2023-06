Il grande giorno è arrivato.nell'atto conclusivo,, al "Diego Armando Maradona" di La Plata. Lo stesso teatro della soffertissima quanto esaltante vittoria in semifinale contro la Corea del Sud, risolta dal colpo da fuoriclasse su calcio di punizione dilà davanti.Anche negli altri suoi interpreti, l'Italia non dovrebbe differire rispetto alla versione che ci ha trascinato sino in finale, col quartetto composto da Zanotti, Ghilardi, Guarino e Turicchia davanti a Desplanches, conad ispirare le punte. Per quanto riguarda l'Uruguay - che ha avuto la meglio sulla rivelazione Israele nell'altra semifinale - occhi puntati sul genoano Matturro, sul trequartista Gonzalez e su Duarte, autore del gol decisivo per conquistare l'ultimo atto del torneo.In caso di parità al termine dei 90 minuti, la partita proseguirà ai tempi supplementari e, qualora permanesse una situazione di equilibrio, il Mondiale Under 20 verrebbe assegnato ai calci di rigore.MONDIALE UNDER 20, FINALEURUGUAY (4-2-3-1): R. Rodriguez; Chigas, Boselli, Fa. Gonzalez, Matturro; Diaz, Garcia; L. Rodriguez, Fr. Gonzalez; De los Santos; Duarte.ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Esposito, Ambrosino.