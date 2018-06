​GOLOVIN - Centrocampista del CSKA abituato a giocare tra le linee, messosi in luce in questa stagione con una serie di ottime prestazioni. Sette reti nell'ultima annata, i russi chiedono per lui non meno di 25 milioni di euro. Bravo negli inserimenti offensivi, trova con facilità la via del gol. Cambio di passo, sterzate improvvise, dribbling facile. Già seguito da diverse big europee, tra cui la Juventus, è ora chiamato a prendersi la scena guidando i padroni di casa nell’atteso Mondiale. Presto lo vedremo in un grande campionato, intanto ha la rassegna iridata per stupire ancora.

Iraniano nato in Turkmenistan, Sardarsi è imposto come uno dei migliori attaccanti del campionato russo con le maglie del Rubin Kazan e del Rostov.(paragone avventato in quanto Azmoun è un destro naturale alto e longilineo)Queiroz lo schiera come unica punta nel 4-4-1-1 con cui dispone la selezione iraniana: Sardar, già monitorato dalla, ha. In patria lo avvicinano all’icona(109 reti in 149 presenze con la nazionale). Nella sua Russia Azmoun è pronto a far sognare un popolo.Parte indietro, Kasper. Nelle gerarchie di Age, ct della, Pione Sisto, Poulsen e Jorgensen, al momento, gli sono davanti. Niente di imprevedibile: dopo un’annata, la precedente, con 22 reti segnate, nell’ultima stagione l’attaccante dell’Ajax, complici alcuni infortuni, non ha reso secondo le aspettative. Una spinta in più per il classe ’97, che in Russia potrà contare su una freschezza fisica che gli altri non possono vantare., facendosi largo nell’affollato reparto offensivo della sua nazionale contribuendo a portarla a suon di gol alla fase eliminatoria.