Sarà che per tradizione e giocatori l'Argentina è sempre vicina al nostro calcio, sarà per la concentrazione di grandi attaccanti, sarà per la fiducia in Leo Messi: fatto sta che la nazionale guidata da Sampaoli è di gran lunga la preferita dagli scommettitori italiani. I numeri Snai confermano: il 50% delle giocate sulla vincente del mondiale confluisce sugli argentini, che invece nelle quote figurano al quarto posto, a 8,00, dopo Brasile (5,00), Germania (6,00) e Spagna (7,50). I favoriti brasiliani raccolgono il 30% delle scommesse, gli altri si dividono il residuo, a cominciare da Belgio (dato a 12), Croazia, Francia e Germania. Al riguardo, a livello internazionale, arrivano responsi molto diversi. Sul bookmaker britannico William Hill i maggiori consensi toccano al Brasile (23%), seguito da Germania (17%), Francia (12%) e Spagna (10%). La percentuale dell'Argentina non è nemmeno comunicata...