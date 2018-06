In Liga e Champions sono stati avversari più e più volte. Domani, insieme, proveranno a scardinare la difesa della Nigeria, nell’esordio mondiale della Croazia. Luka Modric imposta e la serve, Mario Mandzukic raccoglie il suggerimento e la butta dentro. È uno scenario - assolutamente plausibile - disegnato dai quotisti Sisal Matchpoint in vista dell’incontro di domani al Kaliningrad Stadium. Scommesse aperte sull’accoppiata assist-gol per la sfida Croazia-Nigeria: per la nazionale a scacchi, la combinazione più calda per andare in porta è proprio quello Modric-Mandzukic, dato a 10 volte la scommessa. L’asse Liga-Serie A è protagonista anche nella seconda opzione più probabile che vede coinvolti due Ivan, Rakitic e Perisic: l’assist del primo, riferisce Agipronews, seguito dalla rete del secondo, è proposto a 18,00. Per la Nigeria, invece, l’accoppiata assist-gol spazia dalla Premier alla Cina. Un passaggio vincente di Victor Moses del Chelsea, per un gol di Odion Ighalo del Changchun Yatai, è bancato a 25,00.