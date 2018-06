A questo punto, appare riduttivo chiamarle ancora outsider. Anche perché a guardare le quote dei bookmaker è davvero probabile che dai Mondiali di Russia possa venir fuori una vincitrice al di fuori delle "solite" grandi. Belgio e Croazia suonano la carica in lavagna, ma attenzione anche ai colpi di Portogallo e Messico. I Diavoli Rossi sono la "sorpresa annunciata" di questo mondiale, risiedono da anni ai piani alti del rankng Fifa ed erano dati intorno a 12,00 alla vigilia. La partenza sprint li ha fatti scendere a 9,00 e il successo di ieri contro la Tunisia li ha lanciati nell'Olimpo delle grandi favorite: il loro trionfo è a 7,50, e va a braccetto con quello della rinata Germania, piazzandosi subito dietro quelli di Brasile e Spagna, che dominano il tabellone a 6,00. Probabile, probabilissimo che la squadra di Roberto Martinez superi il suo miglior risultato di sempre, il quarto posto del 1986, e arrivi almeno in finale, opzione data a 4,00 su Sisal Matchpoint. Infine, la quota sul Belgio pigliatutto: i Diavoli Rossi campioni del mondo e Romelu Lukaku capocannoniere (sempre che la botta alla caviglia presa ieri con la Tunisia non sia più grave del previsto) sono un'accoppiata da 16,00. Due partite, due vittorie e un gioco incantevole anche per la Croazia, che pure ha scalato molte posizioni in tabellone: ora è piazzata a 12,00, subito dietro il "primo lotto" di favorite. Anche per la nazionale a scacchi, quote alla mano, il cammino verso il suo miglior mondiale di sempre è agevole: la qualificazione agli ottavi è archiviata, i quarti sono un obiettivo a 1,57, a 3,00 si gioca invece la semifinale. Quota 6,00 per l'arrivo in finale, con il quale verrebbe superato l'exploit di Francia 1998, mondiale chiuso al terzo posto. A proposito di finale, chissà che a Mosca tra poco più di due settimane non si ritrovino proprio le due outsider di lusso: l'epilogo mondiale tra Belgio e Croazia è dato a 33 volte la scommessa. Passando alle altre due chiamate in causa è il Portogallo che ha le maggiori chance di sbancare. L'arrivo in finale è dato a 9,00 e il trionfo a 16,00, ma è impossibile pensare a un successo portoghese senza l'apporto di Cristiano Ronaldo: l'accoppiata Portogallo campione-CR7 capocannoniere viaggia quindi a 25,00. Infine, il Messico, che con due vittorie in altrettante gare ha praticamente in tasca il primo posto nel Gruppo F (è a 1,38) e punta a eguagliare il massimo risultato di sempre, i quarti di finale (obiettivo raggiunto nelle due edizioni dei mondiali giocate davanti al proprio pubblico, nel 1970 e nel 1986): l'obiettivo vale 2,75, superarlo arrivando in semifinale è un'idea a 7,50, mentre un clamoroso trionfo sale fino a 33,00.