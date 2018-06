È tornato in campo dopo tre mesi d’assenza, sbloccando l’amichevole del Brasile contro la Croazia. Il ritorno di Neymar dopo l’infortunio al piede è una buona notizia per i tifosi verderoro, ma anche per i bookmaker, che in quota ritrovano uno dei protagonisti più attesi del Mondiale in Russia. Il gol da urlo segnato ieri rilancia l’attaccante del Psg nelle scommesse Snai sul miglior giocatore del torneo, riconoscimento per il quale è favorito a 9,00. Sarà duello alla pari con Lionel Messi, già vincitore nel 2014 e pure lui offerto a 9 volte la posta. Offerta a doppia cifra, viste le sorti più incerte del Portogallo, per Cristiano Ronaldo, dato a 15,00 alla pari con Antoine Griezmann. A 20,00 un altro testa a testa tra Brasile e Argentina, con Gabriel Jesus e Gonzalo Higuain entrambi a 20,00; Thomas Muller si candida a 22,00 con la Germania, mentre per Sergio Aguero e Harry Kane si sale a 25,00. Poche speranze, invece, per Mohamed Salah, che con l’Egitto cerca un colpo a quota 40,00.