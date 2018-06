La stagione di Milinkovic Savic lo ha consacrato nel gotha del calcio europeo: la sua valutazione in sede di calciomercato è cresciuta a dismisura, Lotito pretende cifre superiori a 150 milioni per trattare la sua cessione, su di lui si sono mosse per informazioni tutte le big europee, in attesa di sferrare l'assalto. Con i Mondiali alle porte, che il centrocampista giocherà con la sua Serbia, ci pensa la BBC a metterlo ancora più sotto i riflettori.



MILINKOVIC MERCATO - Milinkovic sarà al centro del mercato, la BBC lo reputa uno dei 15 giovani giocatori più forti del Mondiale, insieme ai vari Lozano, l'obiettivo Lazio per l'attacco Azmoun, Embolo, Tielemans, Sarr e Maxi Gomez. Il Mondiale può cambiare tutto. Per Milinkovic, e per il prezzo del suo cartellino.