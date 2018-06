È conteso dai maggiori club europei, ma la Roma ha intenzione di tenerselo stretto. Il momento è d’oro per Allison Becker, anche in vista del Mondiale: il numero uno giallorosso, che in Russia difenderà la porta del Brasile, spicca nelle quote dei bookmaker, per i quali continuerà la sua grande stagione diventando il miglior portiere del torneo. Allison è favorito sul tabellone Snai, a 3,50, davanti a colleghi di altissimo livello come lo spagnolo David De Gea (4,50), il belga Thibaut Courtois (5,50) e il tedesco Marc-André ter Stegen (6,00). Molto più indietro l’ex romanista Wojciech Szczesny, che con la Polonia non va oltre quota 33,00. Altro outsider è Rui Patricio, uno degli obiettivi di mercato del Napoli, a 25 volte la posta. Prima del portoghese i quotisti piazzano anche Hugo Lloris a 12,00 e Wilfredo Caballero a 18,00.