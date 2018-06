Incredibile ma vero: c'è un nuovo favorito nella scommessa sul capocannoniere di Russia 2018. Harry Kane segna una tripletta e balza in testa alla classifica dei bomber mondiali, con 5 gol in tre partite. Grazie a due rigori e un fortunoso gol nella gara contro Panama, il centravanti del Tottenham passa da 6,00 a 2,50 su Sisal Matchpoint e stacca il suo rivale portoghese, salito a 4,00 in attesa della sfida di domani contro l'Iran. Esulterà, probabilmente, chi aveva puntato su Kane alla vigilia del mondiale, quando il centravanti inglese era piazzato a 16 contro 1. Nel frattempo, grazie alle magie di Kane, l'Inghilterra fa grandi passi avanti anche nelle quote sul trionfo finale: in poche ore la nazionale dei Tre Leoni è scesa da 12,00 fino a 9,00, portandosi alle spalle del terzetto di favorite, Brasile (a 5,50), Spagna (a 6,00) e Germania (a 7,00). Sul tabellone scommesse spunta anche un'altra ipotesi da considerare visto lo stato di grazia di "HurriKane": l'accoppiata Inghilterra campione e Kane capocannoniere, scesa da 33,00 a 21,00 nelle ultime 24 ore.